Укргідрометцентр прогнозує, що спека триватиме
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Укргідрометцентр дав прогноз погоди на 22-25 серпня. У південних регіонах температура підніметься до 35 градусів, а на решті території до 29°. Дощі будуть лише в Карпатському регіоні, пише УНН.
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У наступні три доби переважатиме погода без опадів, лише в Карпатському регіоні, 22 та 24 серпня і на північному сході країни місцями короткочасні дощі з грозами.
Вітер північно-західний та західний, 5-10 м/с.
Температура на півдні вночі 17-23°, вдень 28-35°; на решті території вночі 13-20°, вдень 24-29°, завтра на Закарпатті, в центральних та східних областях до 32°.
У п'ятницю також переважно без опадів. Температура у південній частині вночі 18-23°, вдень 27-33°; у північно-східних областях вночі 10-15°, вдень 22-27°; на решті території вночі 12-18°, вдень 24-30°.
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