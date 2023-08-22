Спека у Франції посилилась: оголошено “червоний” рівень небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У понеділок вдень Франція оголосила “червоний” рівень небезпеки для чотирьох південних регіонів на тлі періоду надмірно спекотної погоди, причому в долині Рони очікується максимальна температура в 41 градус за Цельсієм. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Попередження, найсерйозніше у Франції, дозволяє місцевій владі скасувати спортивні чи культурні заходи та закрити громадські заклади, якщо це необхідно.
Попередження, яке набуло чинності о 16:00 за місцевим часом, охопило департаменти Рона, Дром, Ардеш і Верхня Луара, повідомляє Meteo France.
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Це був шостий випадок, коли французька метеорологічна служба ініціювала “червоний” рівень тривоги, що є частиною урядової програми захисту населення в періоди екстремальних погодних умов, і перший подібний випадок цього року.
На цьому етапі у французьких лікарнях не спостерігалося «будь-якого надзвичайно масового» зростання кількості людей, які звертаються за невідкладною допомогою через захворювання, пов’язані з спекою, додав він.
Раніше в понеділок Meteo France оголосив “помаранчевий” рівень небезпеки для половини території країни, заявивши, що температура сягне від 35 до 38 C у більшості постраждалих департаментів. На південному заході та в долині Рони очікуються піки 41 за Цельсієм.
Очікується, що температура підніметься до 40-42 градусів за Цельсієм у вівторок вдень у південних департаментах Ардеш, Дром, Воклюз і Гар, повідомляє Meteo France.
Нагадаємо
Раніше також влада Польщі оголосила "помаранчеве" попередження про погодну небезпеку у зв'язку з тепловою хвилею, що насувається.