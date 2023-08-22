Жара во Франции усилилась: объявлен "красный" уровень опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В понедельник днем Франция объявила “красный” уровень опасности для четырех южных регионов на фоне периода чрезмерно жаркой погоды, причем в долине Роны ожидается максимальная температура в 41 градус по Цельсию. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Предупреждение, самое серьезное во Франции, позволяет местным властям отменить спортивные или культурные мероприятия и закрыть общественные заведения, если это необходимо.
Предупреждение, вступившее в силу в 16:00 по местному времени, охватило департаменты Рона, Дром, Ардеш и Верхняя Луара, сообщает Meteo France.
Дополнение
Это был шестой случай, когда французская метеорологическая служба инициировала “красный” уровень тревоги, являющийся частью правительственной программы защиты населения в периоды экстремальных погодных условий, и первый подобный случай в этом году.
На этом этапе во французских больницах не наблюдалось «какого-либо чрезвычайно массового» роста количества людей, обращающихся за неотложной помощью из-за заболеваний, связанных с жарой, добавил он.
Ранее в понедельник Meteo France объявил “оранжевый” уровень опасности для половины территории страны, заявив, что температура достигнет от 35 до 38 C в большинстве пострадавших департаментов. На юго-западе и в долине Роны ожидаются пики 41 по Цельсию.
Ожидается, что температура поднимется до 40-42 градусов по Цельсию во вторник днем в южных департаментах Ардеш, Дром, Воклюз и Гар, сообщает Meteo France.
Напомним
Ранее также власти Польши объявили "оранжевое" предупреждение о погодной опасности в связи с надвигающейся тепловой волной.