"Укргаздобыче" следует искать себе партнеров за рубежом - нардеп

"Партнеров для УГВ стоит искать для сотрудничества там, где есть реальный успех добычи газа. Сегодня это США, Канада, Норвегия, Великобритания и ряд других стран, которые доказали на практике, а не на слайдах-планах, которые умеют и знают как вести этот бизнес и за пределами своей страны. Вместе с тем, надо себя обманывать, потому что к нам сейчас никто не бежит через сложные правила ведения бизнеса, фискальные условия и общую ситуацию в Украине", - написала она.

В то же время, О.Белькова отметила, что в случае если УГВ решит привлекать себе новых партнеров, то условия их сотрудничества в совместных проектах должны быть открыты экспертной среде

"Партнеров точно не надо искать среди неизвестных никому компаний с несуществующим уставным фондом, сомнительными достижениями в прошлом и неизвестными бенефициарами.

Если УГВ решит привлекать себе новых партнеров, то условия их участия в совместных проектах должны быть открыты экспертной среде. Никакой коммерческой тайны в этом нет и мировой опыт доказывает, что публикация существенных условий соглашений о разделе продукции, сервисных соглашений с государственными компаниями как раз и является залогом успеха этих соглашений. Именно такой подход открытости мы с коллегами-соавторами предлагаем в законопроекте № 4840, который усиливает позиции Инициативы прозрачности добывающих отраслей (EITI)", - подчеркнула она.

Напомним, как сообщал УНН, Полтавский облсовет повторно отказала "Укргаздобыче" в пользовании недрами.

Также напомним, по мнению нардепа Ю.Соловея, приватизация "Укргаздобыча" будет способствовать созданию конкурентного рынка газа.