“Укргазвидобуванню” варто шукати собі партнерів закордоном - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Партнерів для “Укргазвидобування” (УГВ) варто шукати для співпраці там, де є реальний успіх у видобуванні газу. Про це у своєму авторському блозі написала нардеп, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Ольга Бєлькова, передає УНН.
“Партнерів для УГВ варто шукати для співпраці там, де є реальний успіх видобування газу. Сьогодні це США, Канада, Норвегія, Великобританія та кілька інших країн, які довели на практиці, а не на слайдах-планах, що вміють і знають як вести цей бізнес і поза межами своєї країни. Разом з тим, не треба себе обманювати, бо до нас зараз ніхто не біжить через складні правила ведення бізнесу, фіскальні умови і загальну ситуацію в Україні”, — написала вона.
Водночас, О.Бєлькова зауважила, що у випадку якщо УГВ вирішить залучати собі нових партнерів, то умови їх співпраці у спільних проектах мають бути відкриті експертному середовищу
“Партнерів точно не треба шукати серед невідомих нікому компаній із неіснуючим статутним фондом, сумнівними досягненнями в минулому і невідомими бенефіціарами.
Якщо УГВ вирішить залучати собі нових партнерів, то умови їх участі у спільних проектах мають бути відкриті експертному середовищу. Ніякої комерційної таємниці в цьому немає і світовий досвід доводить, що публікація істотних умов угод про розподіл продукції, сервісних угод із державними компаніями якраз і є запорукою успіху цих угод. Саме такий підхід відкритості ми із колегами-співавторами пропонуємо у законопроекті № 4840, який посилює позиції Ініціативи Прозорості Видобувних Галузей (EITI)”, — наголосила вона.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Полтавська облрада повторно відмовила “Укргазвидобуванню” у користуванні надрами.
Також нагадаємо, на думку нардепа Ю.Соловея, приватизація “Укргазвидобування” сприятиме створенню конкурентного ринку газу.