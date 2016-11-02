"Укргаздобыча" должна получить стратегического иностранного совладельца - С.Лещенко

"Там надо привлекать стратегического инвестора какого-то, типа" Шелл ", которые были бы совладельцами определенной доли, которые принесли бы сюда технологии и определенные деньги.

Приватизация это и предполагает - привлечение инвестора, запрет же приватизации означает, что невозможно получить частный капитал в акционерный состав.

Я не знаю, какие мотивы (депутата Иванчука, который внес в ВРУ проект постановления, предусматривающий исключение УГД из перечня объектов, не подлежащих приватизации - ред.), но мое личное мнение, что в "Укргаздобычу" надо привлечь, по -хорошему, стратегического инвестора, вроде "ШЕЛЛ", затем использовать его технологии, его доступ к финансовым рынкам, его социальные гарантии для того, чтобы компания развивалась ", - сказал он.

Напомним, как сообщал УНН, приватизировать "Укргаздобыча" предложили в ВР.

Также напомним, по мнению О.Бельковой, оптимистичный вариант реформирования "Укргаздобыча" предусматривает его приватизацию.