"Укргаздобыча" должна получить стратегического иностранного совладельца - С.Лещенко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В ПАО "Укргаздобыча" (УГД) надо привлекать мощного стратегического инвестора, что, по сути, и предусматривает приватизацию. Инвестор способен "принести" этой компании и новейшие технологии, и деньги. Об этом УНН сказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Сергей Лещенко, комментируя инициативу по приватизации "Укргаздобыча" .
"Там надо привлекать стратегического инвестора какого-то, типа" Шелл ", которые были бы совладельцами определенной доли, которые принесли бы сюда технологии и определенные деньги.
Приватизация это и предполагает - привлечение инвестора, запрет же приватизации означает, что невозможно получить частный капитал в акционерный состав.
Я не знаю, какие мотивы (депутата Иванчука, который внес в ВРУ проект постановления, предусматривающий исключение УГД из перечня объектов, не подлежащих приватизации - ред.), но мое личное мнение, что в "Укргаздобычу" надо привлечь, по -хорошему, стратегического инвестора, вроде "ШЕЛЛ", затем использовать его технологии, его доступ к финансовым рынкам, его социальные гарантии для того, чтобы компания развивалась ", - сказал он.
Напомним, как сообщал УНН, приватизировать "Укргаздобыча" предложили в ВР.
Также напомним, по мнению О.Бельковой, оптимистичный вариант реформирования "Укргаздобыча" предусматривает его приватизацию.