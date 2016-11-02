“Укргазвидобування” повинно отримати стратегічного іноземного співвласника — С.Лещенко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. До ПАТ “Укргазвидобування” (УГВ) треба залучати потужного стратегічного інвестора, що, по суті, і передбачає приватизацію. Інвестор спроможний “принести” цій компаній і новітні технології, і гроші. Про це УНН зазначив народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції Сергій Лещенко, коментуючи ініціативу щодо приватизації “Укргазвидобування”.
“Там треба залучати стратегічного інвестора якогось, типу "ШЕЛЛ", які були б співвласниками певної частки, які б принесли сюди технології і певні гроші.
Приватизація це ж і передбачає — залучення інвестора, заборона ж приватизації означає, що неможливо отримати приватний капітал у акціонерний склад.
Я не знаю, які мотиви (депутата Іванчука, який вніс до ВРУ проект постанови, що передбачає виключення УГВ з переліку об’єктів, які не підлягають приватизації — ред.), але моя особиста думка, що в „Укргазвидобування“ треба залучити, по-хорошому, стратегічного інвестора, на кшталт "ШЕЛЛ", потім використовувати його технології його доступ до фінансових ринків, його соціальні гарантії для того, щоб компанія розвивалась”, — сказав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, приватизувати “Укргазвидобування” запропонували у ВР.
Також нагадаємо, на думку О.Бєлькової, оптимістичний варіант реформування “Укргазвидобування” передбачає його приватизацію.