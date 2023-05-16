Укрэнерго заявило о "значительном" снижении мощностей и резервов на фоне ремонтов: говорят, поможет экономия

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"В энергосистеме значительно снизился доступный объем мощности и резервов. Причина – остановлены на ремонт энергоблоки электростанций, которые подверглись массированным ракетным и дроновым ударам россиян в течение осени-весны. Также продолжается сезонная ремонтная кампания на атомных электростанциях. Остановленные энергоблоки не производят электроэнергию, поэтому энергосистеме нужно активировать все доступные резервы для обеспечения потребителей электричеством", - сообщили в Укрэнерго.

Детали

При этом отмечается, что сейчас импорт электроэнергии в Украину не происходит. "Экспорт продолжается в Польшу и Молдову только в те часы суток, когда в энергосистеме есть избыток мощности и украинские потребители обеспечены энергопитанием", - указали в Укрэнерго.

"Помочь энергосистеме стабильно работать может каждый из вас, уменьшив свое потребление в вечерние часы – с 19.00 до 22.00. Выключив несколько электроприборов или используя их днем или ночью, вы помогаете уменьшить нагрузку на энергосистему и облегчить ее балансировку", - отмечают в компании.

При этом отмечается, что ночная массированная ракетная и дроновая атаки россиян по Украине "не нанесли новых повреждений энергетической инфраструктуре". "В прифронтовых регионах в результате российских обстрелов вчера была повреждена одна из магистральных линий электропередачи, осуществляющая выдачу мощности электростанции на востоке страны. Ремонтные бригады "Укрэнерго" уже начали восстановительные работы. Также в прифронтовых областях под постоянными обстрелами врага находятся сети облэнерго", - добавили в Укрэнерго.

Дополнение

Силами и средствами ПВО всего за ночь уничтожено 18 ракет различных типов и 9 беспилотников врага.