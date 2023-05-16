Укренерго заявило про "значне" зниження потужностей та резервів на тлі ремонтів: кажуть, допоможе економія
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Нічна атака росіян не завдала нових пошкоджень енергетичній інфраструктурі. У прифронтових регіонах на сході пошкоджена магістральна лінія. Через значні ремонти на електростанціях зменшився доступний обсяг потужності та резервів. Енергосистемі допоможе зменшення споживання у вечірні годин. Про це повідомляє НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"В енергосистемі значно знизився доступний обсяг потужності та резервів. Причина – зупинені на ремонт енергоблоки електростанцій, які зазнали масованих ракетних і дронових ударів росіян упродовж осені-весни. Також триває сезонна ремонтна кампанія на атомних електростанціях. Зупинені енергоблоки не виробляють електроенергію, тому енергосистемі потрібно активувати всі доступні резерви для забезпечення споживачів електрикою", - повідомили в Укренерго.
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При цьому зазначається, що наразі імпорт електроенергії в Україну не відбувається. "Експорт триває в Польщу та Молдову лише в ті години доби, коли в енергосистемі є надлишок потужності і українські споживачі забезпечені енергоживленням", - вказали в Укренерго.
"Допомогти енергосистемі стабільно працювати може кожен з вас, зменшивши своє споживання у вечірні години – з 19.00 до 22.00. Вимкнувши декілька електроприладів або використовуючи їх вдень або вночі, ви допомагаєте зменшити навантаження на енергосистему та полегшити її балансування", - зазначають в компанії.
При цьому зауважується, що нічна масована ракетна та дронова атаки росіян по Україні "не завдали нових пошкоджень енергетичній інфраструктурі". "У прифронтових регіонах внаслідок російських обстрілів вчора була пошкоджена одна з магістральних ліній електропередачі, що здійснює видачу потужності електростанції на сході країни. Ремонтні бригади "Укренерго" вже розпочали відновлювані роботи. Також у прифронтових областях під постійними обстрілами ворога знаходяться мережі обленерго", - додали в Укренерго.
Доповнення
Силами та засобами ППО загалом за ніч знищено 18 ракет різних типів і 9 безпілотників ворога.