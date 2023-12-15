"Укрэнерго" получила статус полноправного члена ENTSO-E

НЭК "Укрэнерго" стала полноправным членом Ассоциации Европейской сети операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E. Это означает, что Украина стала неотъемлемой частью "энергетического Евросоюза". Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Укрэнерго".

Такое решение 14 декабря принял высший руководящий орган ENTSO-E - Генеральная Ассамблея. С 1 января 2024 года оператор украинской энергосистемы станет 40-м членом объединения - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что "Укрэнерго" получит доступ ко всем правам и обязанностям полноправного члена ENTSO-E. Самое главное - будет иметь право голоса во время заседаний Генеральной Ассамблеи и Правления ENTSO-E, то есть будет влиять на принятие стратегических решений по функционированию и развитию общеевропейской энергетической сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евросовет решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы

Отмечается, что голос "Укрэнерго" будет четвертым по численности потребителей в энергосистеме после Франции, Италии и Испании. В Германии четыре системных оператора, которые имеют равное количество баллов при голосовании.

Объединение украинской энергосистемы с сетью континентальной Европы, а теперь и получение НЭК "Укрэнерго" статуса полноправного члена ENTSO-E знаменуют достижение еще одной важной вехи для Украины на пути к евроинтеграции. Это - важный исторический шаг, который в значительной степени будет способствовать повышению энергетической безопасности, устойчивости нашей энергосистемы, а также стабильности электроснабжения - отметил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что благодаря решению Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) Украина сможет импортировать 1,7 ГВт электроэнергии. электроэнергии.