"Укрэнерго" получила статус полноправного члена ENTSO-E
Киев • УНН
Укрэнерго станет 40-м полноправным членом ENTSO-E с 1 января 2024 года, что усилит интеграцию Украины с европейским энергетическим сектором и предоставит право голоса при принятии решений в ассоциации.
НЭК "Укрэнерго" стала полноправным членом Ассоциации Европейской сети операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E. Это означает, что Украина стала неотъемлемой частью "энергетического Евросоюза". Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Укрэнерго".
Такое решение 14 декабря принял высший руководящий орган ENTSO-E - Генеральная Ассамблея. С 1 января 2024 года оператор украинской энергосистемы станет 40-м членом объединения
Детали
Сообщается, что "Укрэнерго" получит доступ ко всем правам и обязанностям полноправного члена ENTSO-E. Самое главное - будет иметь право голоса во время заседаний Генеральной Ассамблеи и Правления ENTSO-E, то есть будет влиять на принятие стратегических решений по функционированию и развитию общеевропейской энергетической сети.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евросовет решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы
Отмечается, что голос "Укрэнерго" будет четвертым по численности потребителей в энергосистеме после Франции, Италии и Испании. В Германии четыре системных оператора, которые имеют равное количество баллов при голосовании.
Объединение украинской энергосистемы с сетью континентальной Европы, а теперь и получение НЭК "Укрэнерго" статуса полноправного члена ENTSO-E знаменуют достижение еще одной важной вехи для Украины на пути к евроинтеграции. Это - важный исторический шаг, который в значительной степени будет способствовать повышению энергетической безопасности, устойчивости нашей энергосистемы, а также стабильности электроснабжения
Дополнение
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что благодаря решению Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) Украина сможет импортировать 1,7 ГВт электроэнергии. электроэнергии.
"Укрэнерго" получила статус полноправного члена ENTSO-E
Укрэнерго станет 40-м полноправным членом ENTSO-E с 1 января 2024 года, что усилит интеграцию Украины с европейским энергетическим сектором и предоставит право голоса при принятии решений в ассоциации.
Дефицита электричества не фиксируют, враг снова ударил по ТЭС в прифронтовой области - Минэнерго
Несмотря на обстрел тепловой электростанции на востоке Украины, пока нет дефицита электроэнергии, и нет никаких ограничений в поставках электроэнергии, поскольку ремонтные работы и импорт поддерживают баланс.
Шью одежду для ВСУ: портниха из Черкасской области рассказала, как приближает победу благодаря участию в конкурсе "Роби своє"
Светлана Мирошник из Черкасской области, которая потеряла на войне сына, руководит домашней швейной мастерской для изготовления военного обмундирования, которая финансируется за счет конкурсного гранта.
Пострадавших из-за подрыва гранат депутатом на Закарпатье уже 26: полиция говорит, в отношении подрывника проводят реанимационные мероприятия (видео)
Количество пострадавших из-за подрыва гранат депутатом на Закарпатье возросло до 26: полиция сообщает, что в отношении подрывника проводят реанимационные мероприятия.
Пограничники задержали контрабандистов, которые изготавливали дроны для переправки сигарет за границу
Волынские пограничники разоблачили контрабандистов, которые изготавливали беспилотники для контрабанды сигарет в ЕС, конфисковав БПЛА и оборудование для их производства. Изъятые беспилотники помогут украинской обороне.
В Украинском доме открыли выставочный проект "ДоДома на Рождество. Свет украинской традиции"
В проекте "ДоДома на Рождество. Свет украинской традиции" экспонируются традиционные одежда и посуда, ковры и украшения, аудиозаписи старинных колядок.
Прокуратура начала расследование из-за недопуска детей с собакой в укрытие во время тревоги в Киеве
Прокуратура города Киева начала досудебное расследование после того, как двум детям с собакой не позволили войти в школьное укрытие во время ракетного обстрела.
Депутат в сельсовете на Закарпатье взорвал гранаты во время сессии: предварительно, подрывник погиб, 11 человек ранены
Депутат сельского совета взорвал гранаты во время сессии в закарпатском селе Керецки, в результате чего погиб сам, еще 11 человек получили ранения. Полиция и специалисты проводят расследование на месте происшествия.
Украина пригласила Турцию присоединиться к Морской коалиции
Министр обороны Украины Рустем Умеров пригласил Турцию присоединиться к Морской коалиции для защиты судоходства и "зернового коридора" от российского вмешательства. Турция пообещала продолжать поддерживать Украину.
ФИФА приветствует присутствие 3000 женщин на трибунах, на матче чемпионата в Иране
Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил восхищение по поводу того, что 3 000 женщин посетили футбольное дерби в Тегеране - впервые за последние 40 лет женщинам разрешили присутствовать на стадионе. Это произошло после переговоров ФИФА с футбольным представительством Ирана.