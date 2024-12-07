"Укрэнерго" объявило график отключений света на воскресенье 8 декабря
Киев • УНН
В "Укрэнерго" анонсировали графики ограничений энергопотребления на воскресенье. Для бытовых потребителей предусмотрена одна очередь отключений с 14:00 до 18:00, для промышленности - ограничение с 09: 00 до 19: 00.
В "Укрэнерго" сообщили, что и завтра, в воскресенье, будут применяться графики ограничений энергопотребления, передает УНН.
Завтра, 8 декабря, время применения и объем ограничений будут такими:
ДЛЯ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
14:00 – 18: 00 – одна очередь отключений
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БИЗНЕСА
09:00 – 19: 00 – применение графиков ограничения мощности
"Благодаря масштабным восстановительным работам, энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки 28 ноября
Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - сообщили в "Укрэнерго".
В то же время там напомнили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.