"Укрэнерго" объявило график отключений света на воскресенье 8 декабря

В "Укрэнерго" сообщили, что и завтра, в воскресенье, будут применяться графики ограничений энергопотребления, передает УНН.

Завтра, 8 декабря, время применения и объем ограничений будут такими:

ДЛЯ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

14:00 – 18: 00 – одна очередь отключений

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БИЗНЕСА

09:00 – 19: 00 – применение графиков ограничения мощности

"Благодаря масштабным восстановительным работам, энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки 28 ноября

Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - сообщили в "Укрэнерго".

В то же время там напомнили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.