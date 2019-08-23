Украина на несколько дней накроет чрезвычайная пожароопасность
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Украине 23-27 августа ожидается самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
"23-27 августа в Украине чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, 23 августа во Львовской области и горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность", - отметили в ведомстве.
Также указано, что 23-27 августа по Киеву и Киевской области чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, по Украине 23 августа 35-градусная жара.