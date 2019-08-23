Україну на кілька днів накриє надзвичайна пожежонебезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. В Україні 23-27 серпня очікується найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДСНС України.
"23-27 серпня в Україні надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека; 23 серпня у Львівській області та гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека", - зазначили у відомстві.
Також вказано, що 23-27 серпня по Києву та Київській області надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, по Україні 23 серпня 35-градусна спека.