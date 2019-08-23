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Україну на кілька днів накриє надзвичайна пожежонебезпека

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. В Україні 23-27 серпня очікується найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДСНС України.

"23-27 серпня в Україні надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека; 23 серпня у Львівській області та гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека", - зазначили у відомстві.

Також вказано, що 23-27 серпня по Києву та Київській області надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Нагадаємо, по Україні 23 серпня 35-градусна спека.

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