Украинцам станет легче добраться до Азовского моря

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КИЕВ. 4 июля. УНН. “Укрзализныця” вдвое увеличила количество рейсов поезда Киев — Бердянск. Об этом сообщила пресс-служба предприятия, передает УНН.

“С 6 июля по 22 августа поезд № 228 Киев — Бердянск будет курсировать ежедневно вместо через день, как было раньше. Такое решение „Укрзализныци“ позволит большему количеству пассажиров добраться до мест отдыха на Азовском море”, - сообщили в пресс-службе.

Как уточняется, из Киева поезд ежедневно будет отправляться в 19:38 и прибывать в Бердянск в 10:45. В обратном направлении отправление из Бердянска в 17:05 и прибытие в Киев в 10:26.

Во время всего маршрута следования поезд будет останавливаться на станциях им. Тараса Шевченко, Знаменка, Пятихатки, Днепр-Главный и других.

Как сообщал УНН, этим летом из Киева к Черному морю будет курсировать дополнительный летний экспресс. Кроме того, на южный курорт украинцев будут перевозить пять дополнительных поездов.

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