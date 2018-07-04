Украинцам станет легче добраться до Азовского моря
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. “Укрзализныця” вдвое увеличила количество рейсов поезда Киев — Бердянск. Об этом сообщила пресс-служба предприятия, передает УНН.
“С 6 июля по 22 августа поезд № 228 Киев — Бердянск будет курсировать ежедневно вместо через день, как было раньше. Такое решение „Укрзализныци“ позволит большему количеству пассажиров добраться до мест отдыха на Азовском море”, - сообщили в пресс-службе.
Как уточняется, из Киева поезд ежедневно будет отправляться в 19:38 и прибывать в Бердянск в 10:45. В обратном направлении отправление из Бердянска в 17:05 и прибытие в Киев в 10:26.
Во время всего маршрута следования поезд будет останавливаться на станциях им. Тараса Шевченко, Знаменка, Пятихатки, Днепр-Главный и других.
Как сообщал УНН, этим летом из Киева к Черному морю будет курсировать дополнительный летний экспресс. Кроме того, на южный курорт украинцев будут перевозить пять дополнительных поездов.