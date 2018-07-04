Українцям стане легше дістатись до Азовського моря
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. “Укрзалізниця” вдвічі збільшила кількість рейсів поїзда Київ — Бердянськ. Про це повідомила прес-служба підприємства, передає УНН.
“З 6 липня по 22 серпня поїзд № 228 Київ — Бердянськ курсуватиме щоденно замість через день, як було раніше. Таке рішення „Укрзалізниці“ дозволить більшій кількості пасажирів дістатися до місць відпочинку на Азовському морі”, — повідомили у прес-службі.
Як уточнюється, з Києва поїзд щоденно вирушатиме о 19:38 та прибуватиме до Бердянська о 10:45. У зворотному напрямку відправлення з Бердянська о 17:05 та прибуття до Києва о 10:26.
Під час усього маршруту слідування поїзд зупинятиметься на станціях ім. Тараса Шевченка, Знам’янка, П’ятихатки, Дніпро-Головний та інших.
Як повідомляв УНН, цього літа з Києва до Чорного моря курсуватиме додатковий літній експрес. Крім того, на південний курорт українців перевозитимуть п’ять додаткових поїздів.