Украинцам дали советы, как защитить свои права потребителя
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Сегодня отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. По этому случаю Министерство юстиции вместе с Министерством экономического развития и торговли Украины подготовили информационные материалы по проблемам, которые беспокоят потребителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Facebook страницу Министерства юстиции Украины.
Сегодня в мире отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. В течение дня Министерство юстиции Украины будет размещать на своей странице в Facebook полезную информацию, касающуюся различных аспектов защиты прав граждан при покупке товаров и услуг.
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Напомним, поразительного негатива или позитива от отмены "книги жалоб" украинцы не почувствуют. Ведь для реальной защиты прав потребителей нужна не книга, а эффективная работа контролеров.