Українцям дали поради, як захистити свої права споживача
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні відзначається Всесвітній день захисту прав споживачів. З цієї нагоди Міністерство юстиції разом з Міністерство економічного розвитку і торгівлі України підготували інформаційні матеріали щодо проблем, які турбують споживачів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Facebook сторінку Міністерства юстиції України.
Сьогодні у світі відзначається Всесвітній день захисту прав споживачів. Впродовж дня Міністерство юстиції України буде розміщувати на своїй сторінці у Facebook корисну інформацію, яка стосується різних аспектів захисту прав громадян при купівлі товарів і послуг.
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Нагадаємо, разючого негативу або позитиву від скасування "книги скарг" українці не відчують. Адже для реального захисту прав споживачів потрібна не книга, а ефективна робота контролерів.