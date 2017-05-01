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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинская, задержанных в Англии, депортируют - вице-консул

Киев • УНН

 • 10852 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Граждан Украины, которые нелегально хотели попасть в Великобританию на яхте, британские миграционные органы в ближайшее время депортируют в Украину. Об этом сказала в эфире "112 Украина" вице-консул посольства Украины в Великобритании Юлия Помазан, передает УНН.

Украинская, задержанных в Англии, депортируют - вице-консул

Вице-консул рассказала, что 30 апреля граждане Украины на яхте пытались попасть нелегально в Великобританию и пришвартоваться к восточному побережью Англии у города Орфорд.

"Подавляющее большинство граждан должно вскоре вернуться в Украину, их будут депортировать в связи с нарушением ими местного законодательства в миграционной сфере. Сейчас британской стороной решается вопрос о привлечении капитана судна к ответственности", - отметила Ю.Помазан.

Также она рассказала, что лица всех семи украинцев, задержанных в Англии, установлены и подтверждены.

По ее словам, после разговора с полицией украинцы будут направлены в миграционные британские центры, где будут ожидать процедуры оформления депортации.

Напомним, семерых предполагаемых граждан Украины задержали в городе Орфорд на востоке Англии по подозрению в нелегальном пересечении границы.

В посольстве Украины в Великобритании сообщили, что британская пограничная служба подтвердила задержание 30 апреля возле города Орфорд Великобритании семерых украинских граждан за нелегальное пересечение границы.

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