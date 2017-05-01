Украинская, задержанных в Англии, депортируют - вице-консул
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Граждан Украины, которые нелегально хотели попасть в Великобританию на яхте, британские миграционные органы в ближайшее время депортируют в Украину. Об этом сказала в эфире "112 Украина" вице-консул посольства Украины в Великобритании Юлия Помазан, передает УНН.
Вице-консул рассказала, что 30 апреля граждане Украины на яхте пытались попасть нелегально в Великобританию и пришвартоваться к восточному побережью Англии у города Орфорд.
"Подавляющее большинство граждан должно вскоре вернуться в Украину, их будут депортировать в связи с нарушением ими местного законодательства в миграционной сфере. Сейчас британской стороной решается вопрос о привлечении капитана судна к ответственности", - отметила Ю.Помазан.
Также она рассказала, что лица всех семи украинцев, задержанных в Англии, установлены и подтверждены.
По ее словам, после разговора с полицией украинцы будут направлены в миграционные британские центры, где будут ожидать процедуры оформления депортации.
Напомним, семерых предполагаемых граждан Украины задержали в городе Орфорд на востоке Англии по подозрению в нелегальном пересечении границы.
В посольстве Украины в Великобритании сообщили, что британская пограничная служба подтвердила задержание 30 апреля возле города Орфорд Великобритании семерых украинских граждан за нелегальное пересечение границы.