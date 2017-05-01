Українців, затриманих в Англії, депортують – віце-консул
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Громадян України, які нелегально хотіли потрапити до Великої Британії на яхті, британські міграційні органи найближчим часом депортують в Україну. Про це сказала в ефірі “112 Україна” віце-консул посольства України у Великій Британії Юлія Помазан, передає УНН.
Віце-консул розповіла, що 30 квітня громадяни України на яхті намагалися потрапити нелегально до Великої Британії і пришвартуватися до східного узбережжя Англії біля містечка Орфорд.
“Переважна більшість громадян має невдовзі повернутися до України, їх будуть депортувати у зв’язку з порушенням ними місцевого законодавства у міграційній сфері. Наразі британською стороною вирішується питання про притягнення капітана судна до відповідальності”, — зазначила Ю.Помазан.
Також вона розповіла, що особи всіх семи українців, затриманих в Англії, встановлено і підтверджено.
За її словами, після розмови з поліцією українці будуть направлені до міграційних британських центрів, де очікуватимуть процедури оформлення депортації.
Нагадаємо, сімох ймовірних громадян України затримали в місті Орфорд на сході Англії за підозрою у нелегальному перетину кордону.
У посольстві України у Великій Британії повідомили, що британська прикордонна служба підтвердила затримання 30 квітня біля міста Орфорд Великої Британії сімох українських громадян за нелегальний перетин кордону.