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Українців, затриманих в Англії, депортують – віце-консул

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Громадян України, які нелегально хотіли потрапити до Великої Британії на яхті, британські міграційні органи найближчим часом депортують в Україну. Про це сказала в ефірі “112 Україна” віце-консул посольства України у Великій Британії Юлія Помазан, передає УНН.

Українців, затриманих в Англії, депортують – віце-консул

Віце-консул розповіла, що 30 квітня громадяни України на яхті намагалися потрапити нелегально до Великої Британії і пришвартуватися до східного узбережжя Англії біля містечка Орфорд.

“Переважна більшість громадян має невдовзі повернутися до України, їх будуть депортувати у зв’язку з порушенням ними місцевого законодавства у міграційній сфері. Наразі британською стороною вирішується питання про притягнення капітана судна до відповідальності”, — зазначила Ю.Помазан.

Також вона розповіла, що особи всіх семи українців, затриманих в Англії, встановлено і підтверджено.

За її словами, після розмови з поліцією українці будуть направлені до міграційних британських центрів, де очікуватимуть процедури оформлення депортації.

Нагадаємо, сімох ймовірних громадян України затримали в місті Орфорд на сході Англії за підозрою у нелегальному перетину кордону.

У посольстві України у Великій Британії повідомили, що британська прикордонна служба підтвердила затримання 30 квітня біля міста Орфорд Великої Британії сімох українських громадян за нелегальний перетин кордону.

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