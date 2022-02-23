Украинцев призвали обращаться к россиянам с просьбой остановить войну

Детали

"Прошу всех, у кого есть друзья и близкие в России звонить им и предупреждать, что Украина не будет сдаваться в случае российского вторжения. Что прольются реки крови. И будут тысячи похорон российских солдат. Украинцы! Записывайте ваши видеообращения и отсылайте друзьям в Россию", - написал Геращенко.

Он также обратился к лидерам мнений и инфлюенсерам показать свою гражданскую позицию и высказаться против войны.

"Ваше слово может сейчас остановить гибель тысячи ни в чем не повинных людей", - считает Геращенко.

Он написал, что, возможно, остается несколько часов до принятия окончательного решения президентом России Путиным о вторжении в Украину.

"Я имею ввиду не вторжение на территорию так называемых "Луганской и Донецкой народной республик", которые Россия захватила, когда Украина была разобщенной и слабой, а открытое вторжение на нашу украинскую землю.

Я как гражданин и патриот Украины ответственно заявляю! У Украины нет и не было планов по силовому возврату оккупированного Крыма и Донбасса. Все попытки российской пропагандистской машины придумывать поводы для вторжения в Украину – это чудовищная ложь и провокация!", - заявил Герщенко в своем обращении.

Он заявил, что все прекрасно понимают - Путина не остановят санкции Запада.

"Но, в случае, если российский народ промолчит, и сегодня будет отдан приказ на вторжение в Украину, мы ответим достойно! Мы будем сражаться и стрелять в тех, кто прийдет на нашу землю с мечом! Погибнут тысячи российских и украинских солдат! Будут гибнуть ни в чем не повинные украинские женщины, дети и старики! Матери и жены будут оплакивать российских мужчин погибших вторгшись на чужую землю! Но вы, россияне, еще можете остановить приближающуюся трагедию! Остановите Путина!" - призвал Геращенко.

Он призывал русских не молчать.