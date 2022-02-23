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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Українців закликали звертатися до росіян з проханням зупинити війну

Українців закликали звертатися до росіян з проханням зупинити війну

Київ • УНН

 • 212826 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. "Росіяни – зупиніть Путіна!" — таке відеозвернення записав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він закликав українців звернутися до росіян із проханням зупинити війну, пише УНН.

Деталі

"Прошу всіх, хто має друзів і близьких у Росії дзвонити їм і попереджати, що Україна не здаватиметься у разі російського вторгнення. Що проллються ріки крові. І будуть тисячі похоронів російських солдатів. Українці! Записуйте ваші відеозвернення та надсилайте друзям до Росії", - написав Геращенко.

Він також звернувся до лідерів думок та інфлюенсерів показати свою громадянську позицію та висловитися проти війни.

"Ваше слово може зараз зупинити загибель тисячі ні в чому не винних людей", - вважає Геращенко.

Він написав, що, можливо, залишається кілька годин до ухвалення остаточного рішення президентом Росії Путіним про вторгнення в Україну.

"Я маю на увазі не вторгнення на територію так званих "Луганської та Донецької народних республік", які Росія захопила, коли Україна була роз'єднаною та слабкою, а відкрите вторгнення на нашу українську землю.

Я як громадянин та патріот України відповідально заявляю! Україна не має і не мала планів щодо силового повернення окупованого Криму та Донбасу.
Усі спроби російської пропагандистської машини вигадувати приводи для вторгнення в Україну – це жахлива брехня та провокація!", - заявив Герщенко у своєму зверненні.

Він заявив, що всі чудово розуміють – Путіна не зупинять санкції Заходу.

"Але якщо російський народ промовчить, і сьогодні буде відданий наказ на вторгнення в Україну, ми відповімо гідно! Ми боротимемося і стрілятимемо в тих, хто прийде на нашу землю з мечем! Загинуть тисячі російських та українських солдатів!
Гинуть ні в чому не винні українські жінки, діти та люди похилого віку! Матері та дружини оплакуватимуть російських чоловіків загиблих вдершись на чужу землю! Але ви, росіяни, ще можете зупинити трагедію, яка наближається! Зупиніть Путіна!" - закликав Геращенко.

Він закликав росіян не мовчати.

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