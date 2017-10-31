Украинцев призвали не ездить в Египет из-за сложной ситуации с безопасностью

"Учитывая принятие парламентом Арабской Республики Египет решение об очередном продлении в Египте на три месяца чрезвычайного положения, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины пересмотреть собственные планы относительно посещения Египта в течение действия в государстве чрезвычайного положения и, если это возможно, воздержаться без крайней необходимости от поездок в это государство, в том числе с туристической целью", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что упомянутые оговорки вызваны существенным активизацией на территории Египта радикальных террористических группировок, включая "ИГИЛ", которые все чаще направляют террористические акты против гражданских лиц, учитывая их религиозную принадлежность.

Тем гражданам, которые уже находятся в Египте, рекомендовано учесть имеющиеся риски дальнейшего пребывания на территории этого государства. Кроме того не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах к западу от долины реки Нил.

"В случае пребывания в курортных местах Египта, настоятельно рекомендуется проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности. В случае острой необходимости выезда за пределы мест организованного отдыха, гражданам следует сообщать о это администрацию отеля, родных или представителей туроператора", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал УНН, в Египте в городе Александрия взорвалась бомба в церкви. По данным СМИ, как минимум 11 человек погибли в результате взрыва в египетском городе Александрия. Украинские среди погибших нет.