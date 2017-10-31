Українців закликали не їздити в Єгипет через складну ситуацію з безпекою

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися без нагальної необхідності від поїздок до Єгипту, у т.ч. з туристичною метою, через продовження на три місяці терміну надзвичайного стану. Про це йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України, передає УНН

"Враховуючи ухвалення парламентом Арабської Республіки Єгипет рішення щодо чергового продовження в Єгипті на три місяці надзвичайного стану, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України переглянути власні плани щодо відвідування Єгипту протягом дії в державі надзвичайного стану та, якщо це можливо, утриматися без нагальної необхідності від поїздок до цієї держави, у т.ч. з туристичною метою", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що згадані застереження викликані істотною активізацією на території Єгипту радикальних терористичних угруповань, включаючи “ІДІЛ”, які дедалі частіше спрямовують терористичні акти проти цивільних громадян з огляду на їхню релігійну приналежність.

Тим громадянам, які вже перебувають в Єгипті, рекомендовано зважити на наявні ризики подальшого перебування на території цієї держави. Крім того категорично не рекомендується здійснювати поїздки і перебувати на півночі та в центральній частині Синайського півострова, а також у пустельних районах на захід від долини ріки Ніл.

"У разі перебування в курортних місцях Єгипту, наполегливо рекомендується виявляти підвищену увагу та обережність, утримуватися від виїзду за межі місць організованого відпочинку, які знаходяться під охороною і наглядом сил безпеки. У випадку нагальної необхідності виїзду за межі місць організованого відпочинку, громадянам слід повідомляти про це адміністрацію готелю, рідних або представників туроператора", - підкреслили у відомстві.

Як повідомляв УНН, в Єгипті в місті Александрія вибухнула бомба в церкві. За даними ЗМІ, щонайменше 11 осiб загинуло внаслідок вибуху в єгипетському місті Александрія. Українців серед загиблих немає.

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