Украинцев призывают не распространять информацию о том, где и когда они слышат взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Украинцев просят не распространять информацию о взрывах - а именно о том, где, когда и что именно они услышали. Об этом информирует Управление госохраны, передает УНН.
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"Уважаемые украинцы! Обращаемся к вам с важной для нашей с вами безопасности просьбой. Ночью после взрывов воздержитесь, пожалуйста, от панического распространение различными мессенджерами и социальными сетями информации о том, где, когда и что вы слышали или слышите. Таким образом вы косвенно информируете врага о позициях украинских военнослужащих и локации систем ПВО. Обращаем ваше внимание, что пока вы слышите работу ПВО, дороги, дома и мосты будут целыми", - говорится в сообщении.
Напомним
Украинцев призывают не снимать на видео работу противовоздушной обороны. Враг не должен знать, откуда ему "прилетит".