Українців закликають не поширювати інформацію про те, де і коли вони чують вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Українців просять не поширювати інформацію про вибухи - а саме про те, де, коли і що саме вони почули. Про це інформує Управління держохорони, передає УНН.
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"Шановні українці! Звертаємось до вас із важливим для нашої з вами безпеки проханням. Вночі після вибухів утримайтесь, будь ласка, від панічного розповсюдження різноманітними месенджерами та соціальними мережами інформації про те де, коли і що ви чули чи чуєте. Таким чином ви опосередковано інформуєте ворога про позиціЇ українських військовослужбовців та локації систем ППО. Звертаємо вашу увагу, що поки ви чуєте роботу ППО, дороги, будинки і мости будуть цілими", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Українців закликають не знімати на відео роботу протиповітряної оборони. Ворог не повинен знати, звідки йому "прилетить".