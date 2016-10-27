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Украинцев зимой ожидает три штамма гриппа - врач

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КИЕВ. 27 октября. УНН. В этом году в Украине ожидается три штамма гриппа. Кроме традиционных калифорнийского H1N1 и гриппа типа В, будет циркулировать грипп "Гонконг" Н3N2, который распространится по территории Украины впервые. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал исполняющий обязанности начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"Ожидаются штаммы гриппа "Гонконг" Н3N2 - он еще ни разу не циркулировал на территории Украины. Грипп H1N1 пандемический калифорнийский, который уже циркулировал. А третий - это грипп типа В, который будет циркулировать в конце февраля в начале марта следующего года", - сказал О.Рубан.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что максимальная циркуляция возбудителей всей группы типа А будет в конце декабря.

"Но это не указывает, что грипп типа А сегодня не циркулирует между гражданами. Но на сегодняшний день пока не зафиксировали ни одного случая циркуляции гриппа H1N1 пандемического калифорнийского, так и Н3N2", - рассказал он.

Врач отметил, что у нового для украинских территорий гриппа "Гонконг" симптоматика такая же как и для всей группы типа А. То есть все начинается с лихорадки и высокой температуры 39 и больше.

"Поэтому при регистрации таких симптомов нужно немедленно обращаться за медицинской помощью для назначения адекватного и своевременного лечения", - добавил О.Рубан.

О.Рубан подчеркнул, что в странах, где два года назад циркулировал данный возбудитель гриппы Н3N2 группой риска являются дети, подростки, пожилые люди и организованные коллективы.

"Грипп "Гонконг" не такой агрессивный как возбудитель, который циркулировал в прошлом году и в 2009 - пандемический грипп H1N1. Поэтому необходимо обязательно проводить вакцинацию именно группе риска. Вакцинироваться рекомендуется до максимальной циркуляции. Если максимальная у нас циркуляция ожидается в конце декабря - две недели идет у нас на развитие антител, то в начале декабря это максимальный срок завершения вакцинации", - рассказал он.

Кроме проведения вакцинации, для того, чтобы обезопасить себя от гриппа "Гонконг" нужно не контактировать с больным лицом, соблюдать респираторный этикет и гигиену.

А также нужно придерживаться температурного режима: в помещении должно быть 18-25 градусов тепла и влажность в среднем 60%.

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