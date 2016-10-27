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Українців взимку очікує три штами грипу – лікар

Українців взимку очікує три штами грипу – лікар

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Цього року в Україні очікується три штами грипу. Крім традиційних каліфорнійського H1N1 та грипу типу В, буде циркулювати грип "Гонконг" Н3N2, який пошириться по території України вперше. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів виконуючий обов’язки начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

"Очікуються штами грипу "Гонконг" Н3N2 - він ще жодного разу не циркулював на теренах України. Грип H1N1 пандемічний каліфорнійський, який вже циркулював. А третій - це грип типу В, який буде циркулювати наприкінці лютого в початку березня наступного року", - сказав О.Рубан.

За його словами, Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує, що максимальна циркуляція збудників типів всіх грипу А буде наприкінці грудня.

"Але це не вказує, що грип типу А сьогодні не циркулює між громадянами. Але на сьогоднішній день поки не зафіксовано жодного випадку циркуляції грипу H1N1 пандемічного каліфорнійського так і Н3N2", - розповів він.

Лікар зазначив, що у нового для українських територій грипу "Гонконг" симптоматика така ж як і для всієї групи типу А. Тобто все починається з лихоманки і високої температури 39 і більше.

"Тому при реєстрації таких симптомів потрібно негайно звертатися за медичною допомогою для призначення адекватного і своєчасного лікування", - додав О.Рубан.

О.Рубан підкреслив, що в країнах, де два роки тому циркулював даний збудник грипу Н3N2 групою ризику є діти, підлітки, літні люди та організовані колективи.

"Грип "Гонконг" не такий він агресивний як збудник, який циркулював минулого року і в 2009 – пандемічний грип H1N1. Тому необхідно обов’язково проводити вакцинацію саме групі ризику. Вакцинуватися рекомендується до максимальної циркуляції. Якщо максимальна у нас циркуляція очікується в кінці грудня – два тижні йде в нас на розвиток антитіл, то на початку грудня це максимальний термін завершення вакцинації", - розповів він.

Крім проведення вакцинації, для того, щоб убезпечити себе від грипу "Гонконг" потрібно не контактувати з хворою особою, дотримуватися респіраторного етикету та гігієни.

А також треба дотримуватись температурного режиму: в приміщенні має бути 18-25 градусів тепла і вологість в середньому 60%.

Українські Національні Новини

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