Украинцев среди пострадавших в результате взрыва во Франции нет
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Среди пострадавших в результате взрыва во время карнавала в пригороде Парижа форуме украинский, как известно пострадало 20 человек. Об этом Министерство иностранных дел сообщило в Twitter, передает УНН.
Кроме того, в микроблоге МИД говорится, что взрыв произошел из-за нарушения правил безопасности во время карнавала.
Напомним, в пригороде Парижа прогремел взрыв, 20 человек пострадали. По предварительным данным, событие не было терактом.
Как сообщал УНН, 16 марта в офисе Международного валютного фонда в центре Парижа взорвался письмо. При этом легкие ранения лица и рук получила сотрудница фонда, которая его открыла.
Консул сообщает, что, по предварительной информации, украинский среди пострадавших в пригороде # Париж "а нет.- Украинская в мире (@UkrZaKordonom) 1 апреля 2017 г.
По информации полиции, взрыв на окраине # Париж "а произошел из-за нарушения правил безопасности во время карнавала.- Украинская в мире (@UkrZaKordonom) 1 апреля 2017 г.