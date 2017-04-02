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Украинцев среди пострадавших в результате взрыва во Франции нет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 марта. УНН. Среди пострадавших в результате взрыва во время карнавала в пригороде Парижа форуме украинский, как известно пострадало 20 человек. Об этом Министерство иностранных дел сообщило в Twitter, передает УНН.

Кроме того, в микроблоге МИД говорится, что взрыв произошел из-за нарушения правил безопасности во время карнавала.

Напомним, в пригороде Парижа прогремел взрыв, 20 человек пострадали. По предварительным данным, событие не было терактом.

Как сообщал УНН, 16 марта в офисе Международного валютного фонда в центре Парижа взорвался письмо. При этом легкие ранения лица и рук получила сотрудница фонда, которая его открыла.

Консул сообщает, что, по предварительной информации, украинский среди пострадавших в пригороде # Париж "а нет.

- Украинская в мире (@UkrZaKordonom) 1 апреля 2017 г.

По информации полиции, взрыв на окраине # Париж "а произошел из-за нарушения правил безопасности во время карнавала.

- Украинская в мире (@UkrZaKordonom) 1 апреля 2017 г.

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