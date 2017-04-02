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Українців серед постраждалих внаслідок вибуху у Франції немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Серед потерпілих внаслідок вибуху під час карнавалу у передмісті Парижа немає українців, як відомо постраждало 20 осіб. Про це Міністерство закордонних справ повідомило у Twitter, передає УНН.

Крім того, у мікроблозі МЗС йдеться про те, що вибух стався через порушення правил безпеки під час карнавалу.

Нагадаємо, у передмісті Парижу прогримів вибух, 20 осіб постраждало. За попередніми даними, подія не була терактом.

Як повідомляв УНН, 16 березня в офісі Міжнародного валютного фонду у центрі Парижа вибухнув лист. При цьому легкі поранення обличчя і рук отримала працівниця фонду, яка його відкрила.

Консул повідомляє, що, за попередньою інформацією, українців серед потерпілих у передмісті #Париж'а немає.

— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 1 апреля 2017 г.

За інформацією поліції, вибух на околиці #Париж'а стався через порушення правил безпеки під час карнавалу.

— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 1 апреля 2017 г.

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