Украинцев среди пострадавших в результате взрыва Александрии нет - МИД

"Консул сообщает об отсутствии украинском среди жертв и пострадавших при теракте в # Александрия, Египет", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным СМИ, как минимум 11 человек погибли в результате взрыва в египетском городе Александрия.

Как сообщал УНН, в Египте в городе Александрия взорвалась бомба в церкви .