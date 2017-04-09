Украинцев среди пострадавших в результате взрыва Александрии нет - МИД

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 12234 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 91099 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 113883 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 172413 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 126660 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122996 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115943 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106370 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107425 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103863 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Украинцев среди пострадавших в результате взрыва Александрии нет - МИД

Украинцев среди пострадавших в результате взрыва Александрии нет - МИД

Киев  •  УНН

 • 7510 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Консул сообщает об отсутствии украинцев среди жертв и пострадавших при теракте в Александрии. Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины в микроблоге Twitter, передает УНН.

"Консул сообщает об отсутствии украинском среди жертв и пострадавших при теракте в # Александрия, Египет", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным СМИ, как минимум 11 человек погибли в результате взрыва в египетском городе Александрия.

Как сообщал УНН, в Египте в городе Александрия взорвалась бомба в церкви .

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