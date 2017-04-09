Украинцев среди пострадавших в результате взрыва Александрии нет - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Консул сообщает об отсутствии украинцев среди жертв и пострадавших при теракте в Александрии. Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины в микроблоге Twitter, передает УНН.
"Консул сообщает об отсутствии украинском среди жертв и пострадавших при теракте в # Александрия, Египет", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным СМИ, как минимум 11 человек погибли в результате взрыва в египетском городе Александрия.
Как сообщал УНН, в Египте в городе Александрия взорвалась бомба в церкви .