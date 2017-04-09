Українців серед постраждалих внаслідок вибуху в Александрії немає - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Консул повідомляє про відсутність українців серед жертв і постраждалих під час теракту в Александрії. Про це йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України в мікроблозі Twitter, передає УНН.
"Консул повідомляє про відсутність українців серед жертв і постраждалих під час теракту в #Александрія,Єгипет", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, щонайменше 11 осiб загинуло внаслідок вибуху в єгипетському місті Александрія.
Як повідомляв УНН, в Єгипті в місті Александрія вибухнула бомба в церкві.