Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий

"Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий на территории Украины. По данным Укргидрометцентра, 17 декабря на дорогах страны гололедица", - говорится в сообщении.

До конца суток 17 декабря и в течение 18 января в Приазовье порывы ветра 15-20 м/с, добавили в ведомстве.

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Напомним, в понедельник, 17 декабря, в Украине будет холодным и преимущественно снежным.



