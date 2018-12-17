Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС, передает УНН.
"Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий на территории Украины. По данным Укргидрометцентра, 17 декабря на дорогах страны гололедица", - говорится в сообщении.
До конца суток 17 декабря и в течение 18 января в Приазовье порывы ветра 15-20 м/с, добавили в ведомстве.
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Напомним, в понедельник, 17 декабря, в Украине будет холодным и преимущественно снежным.