Українців попередили про погіршення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов на території України. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
"Увага! Попередження про погіршення погодних умов на території України. За даними Укргідрометцентру, 17 грудня на дорогах країни ожеледиця", - йдеться у повідомленні.
До кінця доби 17 грудня та протягом 18 грудня у Приазов'ї пориви вітру 15-20 м/с, додали у відомстві.
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Нагадаємо, в понеділок, 17 грудня, в Україні буде холодним та переважно сніжним.