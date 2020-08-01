Украинцев предупредили об угрозе возникновения пожаров в ряде регионов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В Украине в течение воскресенья, 2 августа, будет сохраняться угроза возникновения пожаров на открытых территориях в ряде регионов страны. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, передает УНН.
“1-2 августа в восточных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской и Сумской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности”, — говорится в сообщении.
В сообщении добавляется, что температура воздуха составит ночью 12-17, днем 1 — 3 августа 23-27 градусов. 3-5 августа в западных областях 25-27 градусов, на остальной территории 26-29 градусов, на юге 29-31 градусов.
Как сообщал УНН, по данным ГСЧС, количество пожаров по сравнению с прошлым годом увеличилась втрое, а площадь — в 40 раз.