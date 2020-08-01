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Українців попередили про загрозу виникнення пожеж у низці регіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. В Україні протягом неділі, 2 серпня, зберігатиметься загроза виникнення пожеж на відкритих територіях у низці регіонів країни. Про це повідомили у пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій України, передає УНН.

“1-2 серпня у східних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській та Сумській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, — йдеться в повідомленні.

У повідомленні додається, що температура повітря становитиме вночі 12-17, вдень 1 — 3 серпня 23-27 градусів. 3-5 серпня у західних областях 25-27 градусів, на решті території 26-29 градусів, на півдні 29-31 градус.

Як повідомляв УНН, за даними ДСНС, кількість пожеж у порівнянні із минулим роком збільшилася втричі, а площа — у 40 разів.

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