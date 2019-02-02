Украинцев предупредили об осложнении погодных условий

"По данным УкрГидрометцентра, 2 февраля в большинстве областей туманы, видимость 200-500 м (И уровень опасности, желтый) местами, кроме юга, на дорогах гололедица. По Киеву и Киевской области 2 февраля туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый), на дорогах местами гололедица", - сообщили в пресс-службе.



Как сообщал УНН, туман в Украине продержится до следующей недели.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за тумана в аэропорту "Киев" отменяют и задерживают рейсы