Українців попередили про ускладнення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. За даними УкрГідрометцентру, 2 лютого у більшості областей тумани, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий); місцями, крім півдня, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"За даними УкрГідрометцентру, 2 лютого у більшості областей тумани, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий); місцями, крім півдня, на дорогах ожеледиця. По Києву та Київській області 2 лютого туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий); на дорогах місцями ожеледиця", - повідомили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, туман в Україні протримається до наступного тижня.
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