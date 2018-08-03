Украинцев предупредили о вспышке аллергии

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 30058 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 93407 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121192 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128925 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167638 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152790 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140633 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130393 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180231 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

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Украинцев предупредили о вспышке аллергии

Украинцев предупредили о вспышке аллергии

Киев  •  УНН

 • 17961 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. До понедельника повышенный риск возникновения симптомов сезонной аллергии есть у жителей южных, восточных областей Украины и Полтавской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской Аероалергеннои сети.

Именно на этих территориях могут наблюдаться низкие в умеренных концентрации пыльцы амброзии. На остальной территории пыльца амброзии будет единичным.

Концентрации пыльцы полыни будут достигать умеренных значений почти по всей Украине, кроме севера. Пыльца злаков в низких концентрациях будет актуальна для Правобережной Украины, особенно - ее западных областей.

Уровни пыльцы полыни будут низкими по всей стране; несколько выше ожидаются они на Востоке и на Юге.

Кроме пыльцы амброзии, злаков и полыни, в воздухе Украины в низких концентрациях наблюдаться помирноалергенная пыльца растений семей Амарантовые (лебеда, амарант), Астровые (ромашка, подсолнечник и им подобные цветы), Конопляные (конопля, хмель) пыльца подорожника и щавеля. Пыльца малоалергенной крапивы в умеренных количествах будет регистрироваться в городах лесной и лесостепной зон, на остальной территории его концентрации будут низкими. Низкими будут и концентрации неаллергенной пыльцы растений семейства Зонтичные, Гречковые и Губоцветные.

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