Украинцев предупредили о вспышке аллергии

Именно на этих территориях могут наблюдаться низкие в умеренных концентрации пыльцы амброзии. На остальной территории пыльца амброзии будет единичным.



Концентрации пыльцы полыни будут достигать умеренных значений почти по всей Украине, кроме севера. Пыльца злаков в низких концентрациях будет актуальна для Правобережной Украины, особенно - ее западных областей.



Уровни пыльцы полыни будут низкими по всей стране; несколько выше ожидаются они на Востоке и на Юге.



Кроме пыльцы амброзии, злаков и полыни, в воздухе Украины в низких концентрациях наблюдаться помирноалергенная пыльца растений семей Амарантовые (лебеда, амарант), Астровые (ромашка, подсолнечник и им подобные цветы), Конопляные (конопля, хмель) пыльца подорожника и щавеля. Пыльца малоалергенной крапивы в умеренных количествах будет регистрироваться в городах лесной и лесостепной зон, на остальной территории его концентрации будут низкими. Низкими будут и концентрации неаллергенной пыльцы растений семейства Зонтичные, Гречковые и Губоцветные.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Врач: аллергия редко проявляется один раз