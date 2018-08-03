Українців попередили про спалах алергії

Якраз на цих територіях можуть спостерігатися низькі до помірних концентрації пилку амброзії. На решті території пилок амброзії буде поодиноким.



Концентрації пилку полину сягатимуть помірних значень майже по всій Україні, окрім півночі. Пилок злаків у низьких концентраціях буде актуальним для Правобережної України, особливо – її західних областей.



Рівні пилку полину будуть низькими по всій країні; трохи вищими очікуються вони на Сході та на Півдні.



Окрім пилку амброзії, злаків та полину, у повітрі України у низьких концентраціях спостерігатиметься помірноалергенний пилок рослин родин Амарантові (лобода, амарант), Айстрові (ромашка, соняшник та схожі на них квіти), Конопляні (конопля, хміль) пилок подорожника і щавлю. Пилок малоалергенної кропиви у помірних кількостях реєструватиметься у містах лісової та лісостепової зон, на решті території його концентрації будуть низькими. Низькими будуть і концентрації неалергенного пилку рослин родини Зонтичні, Гречкові та Губоцвіті.



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