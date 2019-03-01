Украинцев предупредили о сильном ветре
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Сегодня, 1 марта, украинцев предупредили о сильных порывах ветра на территории Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, в течение 1 марта в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
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Напомним, весна в Украине начнется погодой местами с небольшим мокрым снегом, на юге - с дождем. Температура повысится до 5 градусов тепла на большинстве территории страны, на юге и Закарпатье - до 10 градусов выше нуля.