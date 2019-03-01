Українців попередили про сильний вітер
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Сьогодні, 1 березня, українців попередили про сильні пориви вітру на території України. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“За даними УкрГідрометцентру, упродовж 1 березня в Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні до 11 градусів тепла
Нагадаємо, весна в Україні розпочнеться погодою місцями з невеликим мокрим снігом, на півдні — з дощем. Температура підвищиться до 5 градусів тепла на більшості території країни, на півдні та Закарпатті — до 10 градусів вище нуля.