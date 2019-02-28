Украинские предупредили о сильном ветре

"По данным УкрГидрометцентра, 28 февраля ночью в западных областях, днем в Украине, кроме севера, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня в Украине, 28 февраля, без существенных осадков лишь днем на востоке и северо-востоке страны небольшой дождь и мокрый снег; температура ночью от 2 ° тепла до 3 ° мороза, днем 0-5 ° тепла, на Правобережье 6-11 °.



