Українців попередили про сильний вітер
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Сьогодні, 28 лютого, вночі у західних областях, вдень в Україні, крім півночі, пориви вітру 15-20 м/с. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
“За даними УкрГідрометцентру, 28 лютого вночі у західних областях, вдень в Україні, крім півночі, пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, сьогодні в Україні, 28 лютого, без істотних опадів лише вдень на сході та північному сході країни невеликий дощ і мокрий сніг; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, на Правобережжі 6-11°.