Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий

"Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий на территории Украины! По данным Укргидрометцентра, 19 декабря в южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Николая в Украине преимущественно без осадков, но морозно

Напомним, в среду, 19 декабря, на большей части территории Украины ожидается погода без осадков, температура воздуха днем достигнет 8 градусов мороза. На юге и востоке - сильный ветер.



