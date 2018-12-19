Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погодных условий на территории Украины. Передает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий на территории Украины! По данным Укргидрометцентра, 19 декабря в южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
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Напомним, в среду, 19 декабря, на большей части территории Украины ожидается погода без осадков, температура воздуха днем достигнет 8 градусов мороза. На юге и востоке - сильный ветер.