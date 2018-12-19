Сьогодні в Україні буде морозно і переважно без снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У середу, 19 грудня, на більшості території України очікується погода без опадів, температура повітря вдень сягатиме 8 градусів морозу. На півдні і сході - сильний вітер. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"19 грудня в Україні без опадів, лише у південній частині місцями невеликий мокрий сніг, у Приазов'ї та Криму з дощем, слабка ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця", - повідомили синоптики.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у південних та східних областях пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 3-8° морозу, у південних та східних областях вдень 1-6° морозу; у Криму вдень 2-4° тепла.
Нагадаємо, наприкінці цього тижня в Україну прийде потепління, яке супроводжуватиметься мокрим снігом і дощем.