Сегодня в Украине будет морозно и преимущественно без снега

"19 декабря в Украине без осадков, лишь в южной части местами небольшой мокрый снег, в Приазовье и Крыму с дождем, слабый гололед. На дорогах местами гололедица", - сообщили синоптики.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура днем 3-8° мороза, в южных и восточных областях днем 1-6° мороза; в Крыму днем 2-4° тепла.

Напомним, в конце этой недели в Украину придет потепление, которое будет сопровождаться мокрым снегом и дождем.