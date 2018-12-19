Сегодня в Украине будет морозно и преимущественно без снега
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В среду, 19 декабря, на большей части территории Украины ожидается погода без осадков, температура воздуха днем достигнет 8 градусов мороза. На юге и востоке - сильный ветер. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"19 декабря в Украине без осадков, лишь в южной части местами небольшой мокрый снег, в Приазовье и Крыму с дождем, слабый гололед. На дорогах местами гололедица", - сообщили синоптики.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях порывы 15-20 м/с.
Температура днем 3-8° мороза, в южных и восточных областях днем 1-6° мороза; в Крыму днем 2-4° тепла.
Напомним, в конце этой недели в Украину придет потепление, которое будет сопровождаться мокрым снегом и дождем.