Українців попередили про погіршення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов на території України. Передає УНН з посиланням на ДСНС України.
"Увага! Попередження про погіршення погодних умов на території України!За даними УкрГідрометцентру, 19 грудня у південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, у середу, 19 грудня, на більшості території України очікується погода без опадів, температура повітря вдень сягатиме 8 градусів морозу. На півдні і сході - сильний вітер.