Украинцев предупредили о повышении уровня воды в реках
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. По данным Укргидрометцентра, 2-5 февраля, в связи с потеплением и снеготаянием, ожидается разрушение ледовых явлений с подъемом уровней воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГЧС.
По данным Укргидрометцентра, 2-5 февраля, в связи с потеплением и снеготаяния, ожидается разрушение ледовых явлений с подъемом уровней воды над уровнями на 08 ч. 2 февраля:
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- на реках Закарпатской области - на 0,5-1,5 м;
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- на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута, Сирет (Черновицкая, Ивано-Франковская обл.) - на 0,3-1,3 м, возможно формирование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды;
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- на равнинных притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) и на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) - на 0,2-0,7 м;
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- на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м с возможным выходом воды на отдельные снижены участка пойм в пределах Волынской области.
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Как сообщал УНН, спасатели в Киеве тренироваться эвакуировать людей в случае подтопления.