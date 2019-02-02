Українців попередили про підвищення рівня води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. За даними УкрГідрометцентру, 2-5 лютого, у зв’язку iз потеплінням та снiготаненням, очікується руйнування льодових явищ з пiдйомами рiвнiв води. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані ДСНС.
За даними УкрГідрометцентру, 2-5 лютого, у зв’язку iз потеплінням та снiготаненням, очікується руйнування льодових явищ з пiдйомами рiвнiв води над рівнями на 08 год. 2 лютого:
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- на рiчках Закарпатської областi - на 0,5-1,5 м;
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- на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Прута, Сiрету (Чернівецька, Івано-Франківська обл.) - на 0,3-1,3 м, можливе формування заторiв льоду з рiзкими коливаннями рiвнiв води;
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- на рівнинних притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) та на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) - на 0,2-0,7 м;
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- на рiчках басейну Прип'ятi на 0,1-0,5 м, з можливим виходом води на окремі понижені дiлянки заплав у межах Волинської областi.
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Як повідомляв УНН, рятувальники в Києві тренуватимуться евакуйовувати людей у разі підтоплення.