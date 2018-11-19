Рятувальники в Києві тренуватимуться евакуйовувати людей у разі підтоплення

“20 листопада ми будемо відпрацьовувати дії органів управління та підрозділів щодо складних погодних умов, за яких сталося дуже багато аварій і потрібно перекривати в’їзд в Київ. Потім у цей же день буде відпрацьована аварія на хімічно небезпечному об’єкті та дії Оболонської адміністрації щодо евакуації людей з небезпечної зони. По 21 листопада ми відпрацьовуємо ситуацію по скиду великої кількості води з Дніпровської ГЕС, що призвело до підтоплення Києва, а також дії керівників 6 районів міста, які потрапляють в зону підтоплення, для того, щоб проводити евакуацію людей”, — уточнив Стоволос.

За його словами, практична частина навчань за участі рятувальників буде проводитись біля Труханова острова.

А 22 листопада ДСНС буде тренуватися проводити рятувальні роботи на випадок зупинки ТЕЦ внаслідок аварії, після чого два райони столиці залишились без тепла.

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Як зазначив представник ДСНС, такі навчання будуть проводитись кожні п’ять років у населених пунктах України — зокрема, в Києві, для перевірки стану готовності служб міста до будь-яких надзвичайних ситуацій. Подібних навчань в столиці не було понад 10 років.

При цьому начальник управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук додав, що під час проведення навчань загальна міська система оповіщення міста включатися не буде — можливе задіяння лише оповіщення на об’єктах. Наприклад, якщо будуть проводитись навчання на заводі “Оболонь”, то включатиметься його система оповіщення.

Крім того, підрозділи не планують перекриття вулиць, автодоріг тощо. За словами представника КМДА, під час таких навчань рятувальники на практиці побачать, як розгортаються тимчасові пункти для евакуації населення з небезпечних районів, як працює транспорт для евакуації, яка допомога надається мешканцям міста у разі, якщо вони потрапили в зону підтоплення.

Нагадаємо, раніше прес-служба КМДА повідомляла, що 20 листопада навчання проводитимуть із можливим запуском електросирен в Оболонському районі Києва та 21 листопада — у Дніпровському та Деснянському районах міста.